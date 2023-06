I Miami Heat escono sconfitti da Gara 1 contro Denver: è mancato Jimmy Butler, ingabbiato dalla difesa dei Nuggets tanto da chiudere la partita con 13 punti, sette rimbalzi e altrettanti assist. C’è poco tempo per leccarsi le ferite perché già domenica notte si torna in campo e Butler vuole farsi trovare pronto per Gara 2.

Gara 1 delle NBA Finals è stato un dominio Nuggets nei primi tre quarti, con Miami che è riuscita ad avere la meglio solo nell’ultimo periodo: troppo poco per evitare la sconfitta. Nella conferenza stampa post partita, Jimmy Butler analizza cosa non ha funzionato in Gara 1 e risponde alle critiche di chi lo ha visto più affaticato del solito:

L’attacco ha faticato perché abbiamo provato tanti tiri in sospensione, io in primis: questo non significa non provarli mai più, ma trovare un equilibrio che si sposi con il nostro modo di giocare. Dobbiamo ottenere più layup e pressare più sotto canestro: dobbiamo imparare da questa partita e farci trovare pronti tra due giorni”

“Stavo benissimo, ho preso qualche tiro e altri no, tutti eravamo sul pezzo ma abbiamo appena perso la partita: loro hanno giocato con molta fisicità e dobbiamo essere in grado di eguagliarla. Hanno fatto il loro dovere qui a casa Denver, ma noi saremo pronti: come ha detto, ci adegueremo e cambieremo qualcosa così da essere pronti a dare di più in Gara 2.

“We’ll take this, we’ll learn from it, and we’ll be back in two days.”

