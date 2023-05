I Boston Celtics riaprono le Finals di Conference: con la vittoria di queste notte, infatti, riaprono la serie (3-2 per gli Heat) e forzano Gara 6, in programma sabato notte a Miami. Jayson Tatum sfiora la tripla doppia, Jaylen Brown segna 21 punti con ottime statistiche al tiro e lancia un chiaro messaggio agli avversari: Boston è viva ed è pronta a combattere.

21 punti, otto rimbalzi e 11 assist per Jayson Tatum, uno dei protagonisti della magica notte dei Celtics. Una vittoria importante tra le mura amiche che forza Gara 6, dove i Celtics sono pronti a tutto come spiega nel post partita il numero #0 biancoverde:

Prestazione eroica quella dei Boston Celtics che ora volano a Miami per sognare il pareggio. Jaylen Brown – 21 punti con 9/8 dal campo e 3/5 da tre punti – ha avvertito proprio la carica emotiva che ha portato la squadra a reagire dopo le prime partite e lancia un avvertimento a Miami:

“Non poteva esserci inizio peggiore di andare sotto 3-0: avevamo le spalle al muro, non ci saremmo mai aspettati un inizio del genere, ma non ci siamo separati. Non ci siamo dispersi, siamo rimasti uniti e abbiamo reagito: così si fa quando le cose non vanno per il verso giusto, non si scappa ma si affrontano con tutti i mezzi a disposizione. Ci hanno fatto vincere le ultime due? Bene, ma ora devono stare attenti a non farci vincere la prossima”