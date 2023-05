NBA, LeBron James pronto a tornare a disposizione dei Lakers? Le ultime notizie

Ritiro LeBron James sì o ritiro LeBron James no? Dopo le ultime parole rilasciate dal nativo di Akron nell’intervista di chiusura della stagione NBA dei Los Angeles Lakers, le voci di un suo addio si moltiplicano giorno dopo giorno. Nella giornata di ieri, però, i media statunitensi hanno rilanciato una nuova ipotesi. Secondo una fonte non meglio specificata, LeBron dovrebbe adempiere per intero al suo attuale accordo con i californiani: stiamo parlando del biennale a cui si è legato e che chiamerà 46.9 milioni di dollari per il prossimo anno e 50.6 (in player option) per l’annata 2024-2025.

Sia Shams Charania che Dave McMenamin di ESPN, credono che le ultime parole di LeBron siano state figlie dell’eliminazione dura dei suoi Los Angeles Lakers contro i Denver Nuggets con il punteggio di 4-0.

LeBron James e l’infortunio di fine stagione: out due mesi

Peraltro, sempre nella giornata di ieri, Charania ha evidenziato come lo stesso LeBron abbia giocato con un tendine del piede rotto negli ultimi mesi di stagione. Il nativo di Akron dovrebbe quindi operarsi nelle prossime settimane e dovrà rimanere fermo ai box almeno 2 mesi. Si tratterebbe di una conseguenza dell’infortunio accusato lo scorso febbraio contro i Dallas Mavericks. In quell’occasione, LeBron decise di non operarsi immediatamente per non ‘terminare’ anzitempo la sua annata in gialloviola.

