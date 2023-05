Continua la ricerca di un nuovo allenatore da parte dei Milwaukee Bucks: se nei giorni scorsi si erano susseguiti molti nomi, in queste ultime ore la dirigenza ha ridotto notevolmente la lista dei candidati. Nei prossimi giorni sono in programma dei colloqui rispettivamente con Nick Nurse, ex head coach di Toronto, l’attuale vice allenatore di Golden State Kenny Atkinson e Adrian Griffin, assistente allenatore dei Raptors.

ESPN Sources: The Bucks are narrowing group of top candidates in franchise’s head coaching search: Nick Nurse, Golden State assistant Kenny Atkinson and Toronto assistant Adrian Griffin. These coaches will be part of final conversations with Milwaukee leadership this week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 22, 2023

Da Nurse a Griffin: è tempo di colloqui per i Milwaukee Bucks

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, questa settimana inizieranno dei colloqui con i quattro principali candidati per il ruolo di allenatore: il primo della lista è Nick Nurse, ex head coach di Toronto che piace molto alla dirigenza del Wisconsin. C’è però da battere la concorrenza di Philadelphia e Phoenix, anche loro orfani di una guida tecnica.

Sempre in settimana ci sarà l’incontro con Kenny Atkinson, attualmente nello staff tecnico di Golden State nel ruolo di vice allenatore: l’estate scorsa aveva accettato la panchina di Charlotte, prima di fare dietrofront e tornare a San Francisco. Nella sua carriera da head coach spicca l’esperienza a Brooklyn dal 2016 al 2020.

I Milwaukee Bucks parleranno anche con Adrian Griffin: attualmente è assistente allenatore ai Toronto Raptors – dove ha lavorato con Nurse – Griffin da anni è considerato pronto al grande salto. In carriera ha ricoperto il ruolo di vice allenatore anche a Oklahoma, Chicago e Orlando, ma ha iniziato la sua carriera da assistente proprio ai Bucks nella stagione 2009-2010.

Leggi anche:

NBA, Nikola Jokic va alle Finals: “Sensazione indescrivibile”

Road to NBA Draft 2023: Brandon Miller

NBA, Lakers eliminati 0-4 da Denver. LeBron James: “Mi tolgo il cappello. Futuro? Non lo so”