Gara 1 delle finali della Eastern Conference va ai Miami Heat: partita davvero bella dove i Celtics, all’intervallo, erano in vantaggio di nove lunghezze, ma la franchigia della Florida è riuscita a rimontare nel terzo quarto grazie ai 46 punti segnati. Protagonista assoluto è, ancora una volta, Jimmy Butler, autore di una prestazione da 35 punti, sette assist e cinque rimbalzi.

All around game from Jimmy to start the series. 35 points AND 6 steals ☕️ pic.twitter.com/LEuhvqoPNk — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 18, 2023

Jimmy Butler: “Credevo nella rimonta, abbiamo le carte in regola per vincere”

13 partite di Playoff con almeno 35 punti segnati dalla stagione 2019-2020 ad oggi, nessuno ha mai fatto meglio di Jimmy Butler. L’ennesima grande prestazione di Playoff Jimmy che ha permesso agli Heat di sbancare il TD Garden: una vittoria arrivata in rimonta dopo aver chiuso all’intervallo con uno svantaggio di nove punti ma, nel terzo quarto, Miami ha ingranato la quarta segnando 46 punti (record di punti per la franchigia in un quarto di una partita Playoff).

Negli spogliatoi c’è stato lo scatto necessario che ha permesso a Miami di ribaltare la situazione, come racconta Butler nel post partita:

“Credevo nella rimonta e l’ho detto ai miei compagni, l’abbiamo fatto, abbiamo ribaltato la situazione. Lo volevamo fortemente, ma la cosa più importante per noi è che non ci interessa quello che pensate voi, con tutto rispetto: non ci interessa se ci date per favoriti, non l’abbiamo mai fatto e mai lo faremo. Questo perché sappiamo che gruppo siamo, conosciamo i ragazzi che ne fanno parte e che coach Erik ha tanta fiducia in ognuno di noi, così come Pat [Riley ndr]. Il nostro cerchio è piccolo, ma c’è tanto amore: diamo fiducia a tutti in modo costante, andiamo in campo, segnamo qualche punto e giochiamo nel miglior modo possibile, sappiamo che abbiamo sempre una possibilità di vincere”

We believe in ourselves even if no one else does. And that's all that matters. pic.twitter.com/U95M53thkT — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 18, 2023

La sua ennesima grande prestazione è merito dei suoi compagni, come aggiunge sempre nel corso della conferenza stampa post partita:

“Sto giocando a un livello così alto perché me lo permettono, non mettono limiti al mio gioco: si fidano di me sia quando attacchiamo che in difesa. Questo è ciò che ogni giocatore di basket spera di avere dai suoi compagni”

