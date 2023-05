NBA, Denver vince Gara 1 contro i Lakers. LeBron James: “Ci hanno presi a pugni”

Nella notte è andata in scena Gara 1 tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Sono stati i primi ad avere la meglio con il punteggio finale di 132-126, ma hanno rischiato nell’ultimo quarto il ritorno prepotente dei ragazzi di coach Ham. I californiani, infatti, hanno registrato una rimonta arrivando fino a -3, dopo essere stati anche a -20 nel corso del match, però senza completare l’opera. James ha chiuso la contesa con 26 punti a referto, insieme a 12 rimbalzi e nove assist, mentre Anthony Davis ha registrato 40 punti.

Il problema più grosso, in ogni caso, è stato l’approccio al match, con i Nuggets che han fatto la voce grossa sin dai primi istanti chiudendo il primo tempo con 18 punti di vantaggio. Queste le parole di LeBron James nel post-partita:

“Ci è voluta metà gara per entrare in partita, ma dobbiamo capire che tutto inizia dalla palla a due. Ci hanno dato un pugno in bocca ad inizio match… Poi, è vero, la partita si vince sui 48 minuti, ma in quella maniera hanno dato prova della loro energia in campo e l’hanno mantenuta lungo il corso della gara.”