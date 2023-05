NBA, Adam Silver sul caso Morant: “Anche io sono rimasto scioccato da quello che ho visto”

Nel corso della Lottery, che ha consegnato ai San Antonio Spurs la prima scelta assoluta e la possibilità di scegliere Victor Wembanyama al prossimo Draft, il commissioner NBA Adam Silver si è espresso sul caso Morant.

Il numero 12 dei Grizzlies è stato sospeso ancora una volta dai Memphis Grizzlies dopo aver mostrato una pistola in una diretta Instagram a due mesi di distanza dalla sospensione inflittagli dalla lega per lo stesso motivo.

Bisognerà attendere ancora per conoscere la decisione della lega nei confronti di Ja Morant, ma nel frattempo Adam Silver ha commentato il caso in questo modo:

Dopo la già citata sospensione di 8 partite che la lega aveva inflitto al giocatore dei Grizzlies, reo di aver mostrato una pistola in una diretta social in un locale notturno di Denver, Morant aveva partecipato ad un percorso riabilitativo in Florida.

Silver ha continuato svelando il colloquio avuto con Morant poco dopo la prima sospensione:

La risposta del giocatore è arrivata attraverso un comunicato diffuso dal suo entourage:

“So di aver deluso molte persone che mi avevano sostenuto. Il mio è un percorso e riconosco che ci sia ancora del lavoro da fare. Le mie parole non valgono molto in questo momento, ma mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni. Sono impegnato a continuare il lavoro su me stesso”.

I Grizzlies hanno annunciato la sospensione immediata del giocatore ed ora non resta che attendere per capire quale sarà la decisone della lega in vista della prossima stagione.

“Honestly, I was shocked when I saw this weekend — that video. Now, we’re in the process of investigating it."

NBA Commissioner Adam Silver spoke on Ja Morant after his latest video. pic.twitter.com/W0lX4E2fa4

— ESPN (@espn) May 16, 2023