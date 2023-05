NBA Draft 2023, Wembanyama finirà a San Antonio: “Voglio l’anello il prima possibile”

I San Antonio Spurs hanno la prima scelta al prossimo NBA Draft 2023. La Lottery andata in scena nella notte ha premiato i texani i quali, ora, possono ovviamente festeggiare la possibilità di scegliere il talento generazionale che attendono tutti al varco, ossia Victor Wembanyama. Il giocatore francese, in serata sceso in campo nell’ultima partita di regular season con la sua squadra, ha seguito da remoto quello che è successo oltreoceano, commentando su Twitter la ‘vittoria’ degli Spurs.

Queste le prime parole del francese a riguardo:

“Sono davvero felice, non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi tifosi a San Antonio. Proverò a vincere l’anello il prima possibile: state pronti“

Quindi, un ultimo tweet:

“Oggi è stata una bella giornata.”

Today was a good day — Wemby (@vicw_32) May 17, 2023

Felicità clamorosa anche in casa San Antonio che – per voce del proprietario Peter J. Holt – ha reagito in questa maniera alla vittoria della Lottery:

“Il nostro futuro era già luminoso, ora sarà stellare”

È la terza volta nella storia della franchigia che la prima scelta atterrerà in quel di San Antonio. Chi hanno pescato in passato? David Robinson e appunto Tim Duncan. Gregg Popovich può sorridere.

