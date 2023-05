I Milwaukee Bucks sono sempre alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Mike Budenholzer: se la scorsa settimana hanno sondato il terreno per Kenny Atkinson, oggi si aggiungono altri due nomi alla lista dei candidati. Si tratta di Joseph Blair, assistente allenatore degli Washington Wizards, e l’allenatore dell’Università di Houston Kevin Sampson.

The Milwaukee Bucks interviewed Washington Wizards assistant Joseph Blair for the franchise’s coaching job, sources tell ESPN. Blair won a 2019 G League title with Rio Grande Valley before advancing as an NBA assistant with the Wizards, Timberwolves and 76ers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 17, 2023