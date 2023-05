Draft Combine 2023: i 78 giocatori attesi a Chicago

In settimana, a poco più di un mese dal Draft 2023, la NBA ha comunicato i nomi dei prospetti attesi alla Combine di Chicago. La partecipazione all’evento, che fa da preludio alla selezione delle 60 (58 quest’anno ndr.) new entry nella lega, diventerà obbligatoria per l’eleggibilità dal prossimo anno.

NBA Draft Combine 2023: ecco chi partecipa

In ordine alfabetico, ecco i 78 nomi attesi a Chicago (Illinois) per la NBA Draft Combine 2023.