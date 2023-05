Ora è ufficiale: Joel Embiid ha vinto il premio MVP per quanto riguarda la regular season NBA 2022-2023. Il centro dei Philadelphia 76ers ha battuto la concorrenza di Giannis Antetokounmpo e – soprattutto – Nikola Jokic. Embiid in questa stagione ha viaggiato con una media di 33.1 punti, 10.2 rimbalzi e 4.2 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 54.8% dal campo. Ha peraltro condotto Phila ad una stagione da 54 vittorie (massimo stagionale dal 2000-2001, ndr) e 28 sconfitte, conquistato il terzo seeding ad Est.

Si tratta del quinto giocatore dei 76ers nella storia a vincere il premio come Most Valuable Player. Embiid ha conquistato ben 73 voti (su 100) per la prima posizione nel ballottaggio finale, quindi Nikola Jokic con 15 e Antetokounmpo a quota 12.

