Emoni Bates rientra tra gli eleggibili al Draft NBA 2023

Capita che carriere in rampa di lancio, specialmente da un punto di vista mediatico, subiscano un’improvvisa e brusca frenata. Chiedere per conferma a Emoni Bates, dichiaratosi eleggibile per il Draft NBA 2023 dopo un paio di stagioni ricche di vicissitudini.

Apparso sulla copertina di Sports Illustrated all’età di 15 anni, il nativo di Ann Arbor, Michigan, era da tempo considerato uno dei migliori prospetti in uscita dalla high-school. Dopo un freshman year giocato con la casacca dei Memphis Tigers, agli ordini di Penny Hardaway, in questa stagione Emoni Bates si è riavvicinato a casa passando a Eastern Michigan University. Nel settembre 2022 il giocatore era stato arrestato e poi rilasciato per possesso di arma da fuoco.

