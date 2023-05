NBA, James Harden devastante in Gara 4, trascina Phila contro Boston: “Vittoria fondamentale”

Dopo aver registrato due pessime prestazioni in Gara 2 e Gara 3 nei Playoff NBA 2023, James Harden si è ripreso le luci della ribalta durante l’ultimo appuntamento della serie contro Boston, riequilibrando il punteggio sul 2-2. Il Barba, nella partita andata in archivio ieri sera in orario italiano, ha terminato la contesa con 42 punti a referto, risultando decisivo al termine dei tempi regolamentari, così come nel tempo supplementare. Al termine di Gara 3, secondo quanto racconta lo stesso Harden ai microfoni di ESPN, Doc Rivers gli aveva spedito una canzone gospel intitolata “You Know my Name?”. Un chiaro messaggio verso il play con l’intento di chiedergli di trascinare la squadra:

“Stavo andando alla partita e ho ricevuto un messaggio da Doc. Era una canzone gospel, l’ho vista e ho detto ai miei compagni: ‘Ottimo, giochiamo seguendo questa canzone’. Era una canzone di sette minuti, l’ho ascoltata tutta. Credo che abbia funzionato.”

Ora tutto è rinviato a Gara 5, nella notte tra martedì e mercoledì. Servirà il miglior Harden, quello visto ad esempio in Gara 1 con 45 punti messi a referto. Poi, in Gara 2 e 3, l’ex Houston ha chiuso con un pessimo 5 su 28 dal campo:

“Le brutte prestazioni? Non mi interessano. Io voglio solo vincere. Non importa quanti punti segno, voglio solo vincere. Francamente, oggi è stato un match da ‘vivere o morire’ per noi. Abbiamo trovato un modo per vincere e questo è tutto ciò che conta nella postseason.”

Stesse parole ripetute da Joel Embiid:

“Il nostro obiettivo è andare a Boston e vincere. Starò meglio per Gara 5. Dobbiamo solo andare in campo, conquistare una vittoria e tornare qui sul 3-2”.

