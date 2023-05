NBA, Nikola Jokic spintona il proprietario dei Phoenix Suns: “Mi ha messo le mani addosso per primo”

In Gara 4 dei Playoff NBA, i Phoenix Suns hanno regolato i Denver Nuggets con il punteggio di 129-124, riportando la serie in parità. Non è tanto questo ad aver attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, ma quanto successo verso la fine del secondo quarto tra Nikola Jokic e Mat Ishbia, proprietario dei Suns. Il giocatore di Denver è stato punito con un tecnico dopo aver ‘deliberatamente’ spintonato l’owner dei padroni di casa, mentre il lungo stava cercando di prendersi la palla per rimetterla in gioco.

La NBA, che probabilmente esaminerà l’incidente nelle prossime ore, non ha chiarito immediatamente se Jokic verrà effettivamente squalificato per quanto successo e se gli sarà comminata una multa salata. Tony Brothers, uno degli arbitri sul parquet, ha risposto in questa maniera secondo il suo punto di vista:

“Uno dei tifosi teneva la palla, Jokic è venuto a prendersela e l’ha strappata al tifoso. Poi, dopo, gli ha deliberatamente dato una spinta e lo ha spinto a terra, quindi gli è stato assegnato un fallo tecnico antisportivo”.

Jokic, in conferenza stampa, ha detto che stava semplicemente cercando di recuperare rapidamente la palla in modo da poterla mettere in gioco e sfruttare e che stava tentando di “togliersi” Ishbia di dosso:

“[Brothers] mi ha detto che ho dato una gomitata al tifoso. Ma il tifoso mi ha messo le mani addosso per primo. Penso che la lega dovrebbe proteggerci quando succedono queste cose qui a bordo campo, ma forse mi sbaglio, quindi vedremo cosa succederà. Le sue mani [erano] su di me. Quindi la domanda è: la NBA non mi proteggerà? Proteggeranno il tifoso? Non io come persona?”

A Jokic è stato chiesto se sapeva chi fosse il tifoso a cui ha cercato di togliere la palla:

“È un tifoso dei Suns. So chi è, ma è un tifoso dei Suns, no? Non può influenzare il gioco tenendo la palla”

L’allenatore di Denver, Michael Malone, ha difeso la sua superstar:

“Penso che sia pazzesco che Nikola abbia subito un fallo tecnico in quella situazione. Stava per prendere la palla, e qualche tifoso se l’è presa come se volesse far parte della partita. Non doveva toccarla. Era il proprietario di Phoenix? Non me ne frega niente. Non mi interessa davvero.”

