NBA Finals 2023, orario partite anticipato: scelta condivisa da lega e broadcaster

La NBA anticiperà l’inizio delle partite infrasettimanali delle Finals 2023 di circa mezz’ora. Lo scrive Mike Vorkunov di The Athletic citando un confronto nel merito tra la lega e i broadcaster ESPN ed ABC, licenziatarie dei diritti.

NBA Finals, nuovi orari: come varia il palinsesto

Matt Kennedy, vice presidente [responsabile] della programmazione del network, ha commentato soddisfatto l’intesa raggiunta:

“Vogliamo fare tutto il possibile per massimizzare la visibilità su tutti i fronti. A prescindere dalla zona di provenienza delle squadre intendiamo esporre la lega al meglio. Siamo entusiasti dell’orario d’inizio alle 8:30 [ET, 2:30 italiane ndr.] .”

Gregg Winik, president of content ed executive producer NBA, sottolinea come le indicazioni concordate con i partner tv non andranno a discapito del pubblico al palazzetto:

“I tifosi locali si sono adattati agli orari d’inizio, che fosse presto o tardi. Non pensiamo che [ quanto deciso] avrà un impatto sulla loro esperienza.”

Leggi anche:

D’Angelo Russell, dall’addio a Minnesota al rilancio NBA con i Lakers: “Vorrei restare”

Record punti Playoff NBA, partite con 30 o più punti segnati: classifica

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone