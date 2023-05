I Cleveland Cavaliers piangono in queste ore la scomparsa di Nick Gilbert. Figlio di Dan, il proprietario della franchigia dell’Ohio, Nick Gilbert soffriva di neurofibromatosi, malattia genetica per la quale non esiste attualmente una cura. Aveva 26 anni.

Nick Gilbert, tre volte rappresentante Cavaliers alla Draft Lottery

Era in particolare noto agli addetti ai lavori NBA per aver rappresentato i Cavaliers durante la Draft Lottery in tre occasioni consecutive, tra il 2011 e il 2013.