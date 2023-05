NBA, Booker e Durant segnano 36 punti a testa e riportano la serie sul 2-2 contro Denver

I Denver Nuggets nell’ultimo quarto hanno tentato di stringere la difesa su Booker e Durant con una sola spiegazione, svelata al termine del match da coach Mike Malone:

“Stavamo cercando di farci battere da altri ragazzi che non si chiamavano Booker o Durant”

Shamet ha realizzato quattro cruciali triple nell’ultimo quarto, con Booker e Durant che hanno entrambi segnato 36 punti al termine del match per regolare Denver con il punteggio finale di 129-124. Booker ha chiuso anche con 12 assist, tra cui alcuni affidati alle sapienti mani di Shamet, che prima di stanotte aveva segnato solo 18 punti in questa postseason. La serie torna a Denver per Gara 5 nella notte tra martedì e mercoledì.

Denver ha perso nonostante una grande partita di Nikola Jokic, il quale ha registrato 53 punti con 20 tiri messi a segno su 30 tentativi. Mentre i Suns hanno dato il là decisivo nel corso dell’ultimo quarto grazie ad un Devin Booker fantastico. I Nuggets erano in svantaggio 116-106 con 4:55 rimanenti ma non si sono mai fatti prendere dal panico, cercando la rimonta negli ultimi minuti. Booker – con una media di 37 punti e il 60% di realizzazione in questi playoff – è stato ancora una volta caldo, tirando 14 su 18 dal campo, di cui 3 su 4 con 3 punti. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Cerco solo un modo di vincere. Non mi interessano i numeri personali. Dobbiamo andare avanti così. Continuare ad attaccare, continuare ad essere aggressivi. Quando abbiamo tiri facili, dobbiamo tentare senza pensarci. Dobbiamo giocare così.”

