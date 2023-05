Marcus Smart si aggiudica l’NBA Hustle Award 2022-2023

Il numero 36 dei Boston Celtics Marcus Smart è stato nominato nelle scorse ore vincitore dell’NBA Hustle Award per la stagione 2022-2023.

Diventando così il primo giocatore a vincerlo per due stagioni consecutive e conquistandolo per la terza volta in sette anni.

Ma cos’è l’Hustle Award?

L’Hustle Award è un premio ideato dalla NBA nella stagione 2016-2017 e, a differenza degli altri premi, il vincitore non viene scelto da una giuria ma basandosi esclusivamente sulle statistiche avanzate. Quali sfondamenti subiti, tagliafuori, palle vaganti recuperate, tiri contestati e blocchi che portano ad un canestro.

Per intenderci, le piccole cose che non finiscono nel tabellino ma fanno la differenza tra una vittoria ed una sconfitta. Un riconoscimento che premia effettivamente l’impegno espresso dai giocatori in campo.

Per la vittoria finale sono stati presi considerazione solo i 147 giocatori che hanno disputato almeno 58 gare in regular season ed hanno tenuto almeno 24 minuti di media.

Le statistiche di Smart prese in esame per consegnare il premio sono le seguenti:

Sfondamenti presi : 0.18 a partita (10° in NBA)

Palle vaganti recuperate : 0.8 a partita (14° in NBA)

Deviazioni : 2.6 a partita (16° in NBA)

Tagliafuori : 1 a partita (31° in NBA)

Screen assist : 0.8 a partita (37° in NBA)

Tiri contestati: 4.2 a partita (98° in NBA)

La guardia dei Boston Celtics ha preceduto in classifica Draymond Green dei Golden State Warriors, Aaron Nesmith degli Indiana Pacers, Mitchell Robinson dei New York Knicks ed Herb Jones dei New Orleans Pelicans.

Di seguito tutti i vincitori dell’NBA Hustle Award dalla stagione 2016-2017 in poi:

ANNO VINCITORE SQUADRA 2016-2017 Patrick Beverley Houston Rockets 2017-2018 Amir Johnson Philadelphia 76ers 2018-2019 Marcus Smart Boston Celtics 2019-2020 Montrezl Harrell LA Clippers 2020-2021 Thaddeus Young Chicago Bulls 2021-2022 Marcus Smart Boston Celtics 2022-2023 Marcus Smart Boston Celtics

