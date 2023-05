Golden State Warriors travolgenti questa notte contro i Lakers, una vittoria di misura che porta la serie in pareggio: protagonista assoluto Klay Thompson che, grazie ai suoi 30 punti, assegna Gara 2 alla sua squadra. Bene anche il pacchetto difensivo e Steph Curry, gli Warriors ora possono guardare con più ottimismo alle prossime partite.

30 Points

8 Threes@KlayThompson went to work ⚡️ pic.twitter.com/2Oi0yqMIjP — Golden State Warriors (@warriors) May 5, 2023

Klay Thompson: “A LA farò di tutto per onorare Kobe e Gigi”

Andare sotto 2-0 e poi giocare Gara 3 a Los Angeles sarebbe stato un bel problema per Golden State, motivo per cui questa notte gli Warriors hanno indossato il loro miglior vestito per vincere e pareggiare la serie. Steph Curry chiude a 20 punti e 12 rimbalzi, mentre Klay Thompson registra 30 punti con ben otto triple realizzate.

Questa serie ha un sapore speciale per Thompson, originario di Los Angeles e tifoso in tenera età dei Lakers, visto che suo padre Mychal ha giocato per i gialloviola. Sabato notte si vola in California per Gara 3, una partita sicuramente emozionante per Klay ma desideroso di dare il massimo per vincere e onorare la memoria di Kobe Bryant e sua figlia Gigi, come spiega in conferenza stampa:

“Volevamo vincere per tenere aperti i giochi, perdere terreno con queste grandi squadre sarebbe un problema: sono emozionato perché è un onore e uno stimolo giocare contro grandi giocatori come LeBron. Quando prendi il ritmo e la palla inizia a entrare è sempre una bella sensazione, siamo stati bravi a contenerli e a far valere i nostri punti di forza. Per me si tratta sempre di partite speciali, la prossima lo sarà ancora di più perché torno a casa: farò di tutto per onorare la memoria di Kobe e Gigi”

Klay says he's going to play his hardest in LA to honor Kobe and Gigi ❤️ pic.twitter.com/qlyLXxqsVk — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 5, 2023

