Dillon Brooks, un agente NBA dell’entourage attacca Shams Charania

Non sono settimane facili per Dillon Brooks, primo a finire sotto i riflettori dopo l’eliminazione di Grizzlies. Espostosi mediaticamente con trash talking nei confronti di LeBron James, il giocatore di Memphis ha perso il controllo in alcune fasi della serie. La condizione di free agent in estate ne complica la posizione e ha ovviamente alimentato speculazioni da più parti.

Uno dei suoi agenti ha criticato seccamente su Twitter i recenti report di Shams Charania, che davano proprio Dillon Brooks con la valigia sulla soglia, ormai fuori dai piani futuri della franchigia del Tennessee.

”È il re nel diffondere notizie false e nell’’attaccare i giocatori. Perché un qualsiasi nome della lega parli con questo tizio mi fa andare fuori di testa.”



Leggi anche:

Kings, Monte McNair vince l’Executive of the Year

Jaylen Brown e Malcolm Brogdon regalano il pareggio a Boston

Joel Embiid: “MVP? Significa molto per me”