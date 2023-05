NBA, Al Horford esalta Jaylen Brown: “Secondo violino? Direi piuttosto vero leader”

Boston batte i 76ers 121-87 e agguanta il pareggio nella serie.

In una partita in cui Jayson Tatum ha incontrato serissime difficoltà in fase realizzativa (solo 7 punti per lui alla sirena finale), è stato Jaylen Brown a trascinare i compagni al successo, esaltato come spesso gli accade dal sentire proprie responsabilità superiori a quelle abituali.

Tra i commenti che hanno incensato la prestazione maiuscola del prodotto di California, spicca senz’altro quello di Al Horford. Il centro dominicano, infatti, ha speso parole di sincera riconoscenza nei riguardi del compagno, sottolineandone l’assoluta imprescindibilità tecnica ed emotiva all’interno del sistema di gioco:

“Jaylen è stato il nostro faro stasera. Ha affrontato l’incontro con grande carattere, caricandosi la squadra sulle spalle e portandola alla vittoria. Si tratta forse della sua miglior partita da quando siamo compagni; lucidissimo in attacco e sempre presente in difesa. Brown è tutto tranne che un secondo violino, potete credermi. Questo ragazzo purtroppo non gode di tutta la considerazione che invece meriterebbe; possiede tutti i connotati del vero leader, dal talento al carisma passando per lo spessore umano”.

Conclude Horford:

“Sono orgoglioso di questo gruppo perché vedo in ciascun singolo l’ossessione di risultare utile anzitutto per la squadra. Qui dentro tutti conoscono la necessità del sacrificio e nessuno vuole risparmiarsi. Siamo a caccia di qualcosa di molto importante e faremo di tutto per centrare il nostro obiettivo”.

