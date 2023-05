Dopo anni di tentativi, finalmente ieri Joel Embiid ha vinto il premio MVP: un traguardo straordinario e fortemente voluto, un riconoscimento che vale molto per la stella dei Philadelphia 76ers. Prima di Gara 2 contro Boston, il giocatore camerunese ha raccontato ai media le emozioni suscitate dall’essere stato nominato Most Valuable Player di questa stagione NBA.

Joel Embiid: “Sono contento di essere un modello per il Camerun e l’Africa”

Vincere il premio di MVP è un grande traguardo per Joel Embiid, vista soprattutto la sua storia e i sacrifici che ha dovuto fare per arrivare in NBA. Nel corso della conferenza stampa per la premiazione, il numero #21 dei 76ers racconta di come si sente ad aver ricevuto questo riconoscimento:

“La probabilità che qualcuno come me, che inizia a giocare a basket a 15 anni, abbia la possibilità di essere l’MVP della stagione direi che è probabilmente meno di zero. In Africa non abbiamo molte opportunità per arrivare a questo punto. Ma improbabile non significa impossibile, e puoi realizzare tutto ciò che ti viene in mente: finché ci credi e lavori sodo, tutto può succedere: essere seduto qui per aver vinto l’MVP è fantastico, perché ora fa anche parte della mia storia. Mi sono sempre sentito come un modello, specialmente per il Camerun e per il popolo africano: mi sento come se, guardando la mia storia, loro potessero dire: ‘Wow, ce l’ha fatta’”

Il premio MVP è solo il primo dei traguardi che Joel Embiid vuole raggiungere perché, nella sua testa, c’è anche la volontà di vincere qualcosa di più importante, come continua nella sua conferenza stampa:

“Volevo vincere l’MVP perché significa molto per me, ne ho passate tante e ho fatto tanti sacrifici. Ma voglio vincere tutto, sono un ragazzo competitivo: siamo nella fase della stagione dove ci sono i migliori giocatori, ma voglio vincere il titolo. Abbiamo questa possibilità e dobbiamo fare di tutto per realizzarla: darò il massimo perché ho sete di vittorie”

Leggi anche:

Mercato NBA, i Memphis Grizzlies non rinnoveranno Dillon Brooks

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

NBA, i Lakers sbancano San Francisco grazie ad un super Anthony Davis e vincono Gara 1