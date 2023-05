I Boston Celtics pareggiano subito la serie con Philadelphia grazie alla vittoria di questa notte in Gara 2: in una partita dove non brilla la stella di Jayson Tatum (sette punti, altrettanti rimbalzi e tre assist), ci pensano Jaylen Brown e Malcolm Brogdon a vendicare la sconfitta di 48 ore prima. Una partita dove i ragazzi di Joe Mazzulla sono entrati in campo più arrabbiati, desiderosi di non perdere il controllo della serie.

Jaylen Brown: “In Gara 1 abbiamo sottoperformato”. Brogdon: “La nostra forza è il roster”

Con 25 punti messi a segno è Jaylen Brown il miglior marcatore della serata per i Boston Celtics, seguito da Malcolm Brogdon e i suoi 23, quest’ultimo subentrato dalla panchina che, come afferma, è la testimonianza di come è stato ben costruito il roster della squadra:

“La nostra forza è la profondità del roster, è stato costruito alla perfezione: abbiamo ragazzi come Grant Williams e Derrick White che giocano a meraviglia con le nostre superstar, giocatori che sono sempre pronti a dare il massimo quando chiamati in causa”

Malcolm Brogdon and Jaylen Brown on Joel Embiid's return pic.twitter.com/Htp3ZTZdKY — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 4, 2023

Per Jaylen Brown il successo di questa notte arriva dal fatto che i Celtics hanno giocato esprimendo al meglio il loro valore, come spiega ai giornalisti:

“In Gara 1 abbiamo sottoperformato, non siamo riusciti a giocare come sappiamo fare. Oggi volevamo entrare in campo e giocare al meglio delle nostre possibilità, ci siamo riusciti e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Questo deve essere l’atteggiamento per le prossime partite, solo così possiamo andare lontano”

Gara 3 è in programma nella notte tra venerdì e sabato a Philadelphia.

