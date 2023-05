NBA, Chris Paul in forte dubbio per le prossime due partite

Pessime notizie per i Phoenix Suns. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Chris Paul potrebbe saltare le prossime due sfide (gara 4 e gara 5) contro i Denver Nuggets.

Il n.3 dei Suns ha subito uno stiramento dell’inguine sinistro durante la fine del terzo quarto di gara 2. Dopo aver cercato di soffiare il rimbalzo a Kentavious Caldwell-Pope, ha iniziato a tenersi l’inguine ed è andato subito negli spogliatoi.

Paul farà sicuramente di tutto per essere in campo sabato (ore 4:00 italiane), in casa, in occasione di gara 3. Secondo i Suns, però, è difficile pensare che possa farcela e al momento il giocatore è nella lista degli infortunati “day-to-day”.

Il 37enne, che compirà 38 anni sabato, nel corso della sua carriera ai playoff ha dovuto fare i conti con molti infortuni. Ha saltato 0tto partite di playoff per infortunio, tra cui le ultime due delle Western Conference Finals del 2018 (dove i suoi Rockets, in vantaggio 3-2, avevano poi perso con i Warriors).

Adesso i Suns, già sotto 2-0 nella serie, sono in una situazione difficile. Tenuto conto che Paul ha il miglior plus-minus dei playoff, e che la squadra ha battuto gli avversari di 39 punti nelle sette partite di playoff in cui ha giocato.

L’assenza del leader spirituale dei Suns potrebbe dunque pesare parecchio. Ma i ragazzi di Monty Williams, Booker e Durant in testa, venderanno sicuramente cara la pelle e cercheranno di pareggiare la serie in casa.

