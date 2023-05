NBA, i Lakers sbancano San Francisco grazie ad un super Anthony Davis e vincono Gara 1

È dei Los Angeles Lakers la prima sfida della serie più attesa del secondo turno di questi Playoff NBA.

La squadra di Darvin Ham parte forte e gioca una grande gara per tre quarti approfittando della stanchezza dei Golden State Warriors.

Campioni NBA in carica che però non ci stanno e confezionano un parziale di 14-0 nell’ultimo quarto per rientrare in gara, salvo poi capitolare nei minuti finali in cui non riescono più a segnare.

Lakers che sbancano il Chase Center di San Francisco per 117-112 grazie ad un super Anthony Davis da 30 punti, 23 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate con 11/19 al tiro.

Il nativo di Chicago diventa così il quinto giocatore nella storia dei Lakers a realizzare una doppia doppia da almeno 30 punti e 20 rimbalzi ai Playoff dopo Shaquille O’Neal, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar ed Elgin Baylor.

A fine partita LeBron James (22 punti e 11 rimbalzi per lui) ha elogiato la grandissima prestazione del suo compagno di squadra:

Lakers che oltre a Davis e LBJ mandano in doppia cifra anche D’Angelo Russell, che chiude con 19 punti e 6 assist e Dennis Schröder che ne aggiunge altri 19 in uscita dalla panchina.

Dalla parte degli sconfitti il migliore in campo è senza dubbio Stephen Curry con 27 punti e 6 assist, coadiuvato dai 25 di Klay Thompson, dai 15 di Andrew Wiggins e dalla doppia doppia di ordinanza di Kevon Looney (10 punti e 23 rimbalzi).

Buona anche la prestazione di Jordan Poole che mette a segno 21 punti con 6 assist in uscita dalla panchina ma nel finale sbaglia la tripla che poteva valere il pareggio.

Un tiro che ha fatto molto discutere: infatti, con ancora 10 secondi sul cronometro il numero 3 dei Dubs, anziché cercare un tiro migliore, ha deciso di provare la conclusione da 9 metri di distanza. In molti alla fine di Gara 1 lo hanno criticato per la scelta di tiro, ma non Tyrese Haliburton.

Il giocatore degli Indiana Pacers, in telecronaca con l’ex NBA Channing Frye e la giornalista Taylor Rooks, si è schierato dalla parte di Poole:

*Jordan Poole pulls up from 28 feet*

Channing Frye: "WHAT?!"

Taylor Rooks: "Oh my g— He can't be serious!"

Tyrese Haliburton: "What's wrong with that shot? I’m not mad at that shot… I would've shot that too."

Frye: "That’s why you’re here with us." 🤣pic.twitter.com/4TEjUNWBo6

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 3, 2023