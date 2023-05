NBA, Darvin Ham: “Quella tra LeBron e Curry è la rivalità più rappresentativa di questa generazione”

Benché dalla serie che vedrà affrontarsi Golden State Warriors e Los Angeles Lakers sia lecito aspettarsi molto più di un duello esclusivo tra i soli giocatori simbolo delle rispettive franchigie, è inevitabile che, nell’imminenza di Gara 1, siano proprio i nomi di Stephen Curry e LeBron James a catalizzare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Perfino lo stesso Darvin Ham, incalzato in proposito dalle domande degli inviati di Sports Central LA, non ha saputo retrocedere di fronte al fascino generato dall’ennesimo confronto tra i due nativi di Akron. Di seguito, le parole dell’allenatore dei Lakers, che sarà testimone della leggenda da una posizione particolarmente privilegiata:

“Siamo al centro del mondo cestistico in questo momento; chiunque guarderà questa serie, ne sono convinto. Per quel che ci riguarda, abbiamo un’occasione incredibile, su un palcoscenico prestigiosissimo, per proseguire ulteriormente il nostro cammino nei Playoff e smentire tanti altri detrattori. Vogliamo battere i campioni in carica e continuare a sognare. La squadra non vede l’ora di scendere in campo e battagliare fino all’ultimo decimo”.