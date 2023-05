Mercato NBA, i Memphis Grizzlies non rinnoveranno Dillon Brooks

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, firma eminente della redazione di The Athletic, i Memphis Grizzlies hanno comunicato a Dillon Brooks e al suo entourage che non formuleranno più alcun genere di proposta di rinnovo a beneficio del prodotto di Oregon, attualmente in scadenza e prossimo alla free agency.

The Memphis Grizzlies have informed pending free agent Dillon Brooks that he will not be brought back under any circumstances, league sources say.

Full story and details at @TheAthletic: https://t.co/CRztYTgYi7

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2023