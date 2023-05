NBA, Horford e Tatum sulla sconfitta di gara 1: “Poca grinta in difesa”

Un’opportunità mancata. Ecco come i Boston Celtics vedono la gara 1 di ieri, persa contro i Philadelphia 76ers (119-115) anche senza Joel Embiid in campo.

Eppure i Celtics hanno tirato benissimo dal campo (58.7%) e avuto un Jayson Tatum da 39 punti. Com’è possibile che abbiano perso?

I motivi sono principalmente due: la grande partita dei 76ers (50.6% dal campo) e di James Harden (45 punti e tripla della vittoria con 8.1 sul cronometro); la poca grinta in difesa dei padroni di casa.

Rispetto al secondo punto, ne ha parlato Al Horford nel post-partita:

“Abbiamo giocato benissimo in attacco, ma abbiamo difeso con poca intensità. L’assenza di Embiid era un fattore. Dovevamo approfittarne. Dobbiamo essere in grado di giocare contro chiunque, in qualunque circostanza.”