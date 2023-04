Victor Wembanyama si dichiara ufficialmente eleggibile al Draft NBA 2023

Victor Wembanyama, indicato quasi all’unanimità come prossima prima scelta assoluta al Draft NBA 2023 ha confermato nella serata di venerdì 21 aprile la propria eleggibilità in vista dell’evento del prossimo giugno. Come ormai consuetudine nell’era social e mediatica per eccellenza, l’annuncio ufficiale è avvenuto davanti alle telecamere di ESPN, all’interno del “contenitore” NBA Today, condotto da Malika Andrews.

L’annuncio di Victor Wembanyama, sale l’attesa per il Draft NBA 2023

La Notizia, con la enne maiuscola, l’ha data proprio il talento francese, con queste parole:

“È stato un anno così pieno di grandi notizie per me che, per prima cosa, vorrei ringraziare coloro che hanno fatto parte del viaggio, in questa e nelle precedenti stagioni. Tutti i miei allenatori, la mia famiglia. Sono davvero entusiasta di annunciare che mi dichiarerò eleggibile al Draft NBA 2023. Spero sia per voi una big news quanto lo è per me.”

Leggi anche:

I Toronto Raptors esonerano Nick Nurse

James Harden commenta la sua espulsione: “Inaccettabile”

Curry segna 36 punti e i Dubs battono i Kings