Heat, infortunio Tyler Herro: almeno sei settimane out dopo operazione alla mano

Salvo un’eccezionale campagna Playoff da parte dei Miami Heat, la stagione NBA di Tyler Herro, potrebbe essere giunta al capolinea. È quanto si evince dal comunicato ufficiale diffuso dalla franchigia, che da conto dell’intervento chirurgico per una riduzione della frattura tra il terzo e quarto metacarpo della mano destra.

Herro out per infortunio: i tempi di recupero

L’infortunio di Herro risale a Gara 1 della serie di primo turno Playoff NBA attualmente in corso, contro i Milwaukee Bucks. Dopo l’operazione, durata 90 minuti, l’equipe medica stima tempi di recupero non inferiori alle sei settimane.

Obiettivo realistico per Herro, a questo punto, è il rientro per la FIBA World Cup 2023 con team USA. Ogni valutazione in merito, beninteso, dipende dall’eventuale convocazione decisa da coach Kerr, al primo grande appuntamento in panchina con la nazionale statunitense.

