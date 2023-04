Il contratto da Rookie di Paolo Banchero: quanto guadagna il ROTY 2023?

Non ci sono dubbi: Paolo Banchero è il Rookie of The Year per quanto riguarda la stagione NBA 2022-2023. L’asso degli Orlando Magic è stato autore di una stagione di alto livello per chi come lui è stato scelto alla posizione numero 1 nello scorso Draft. Questo, confermato anche dagli opinionisti sportivi che seguono le statistiche dedicate alle scommesse NBA intorno alla sua figura.

Le pressioni che si porta il primo della lista sono sempre altissime: ne sa qualcosa il nostro Andrea Bargnani che ha dovuto ‘sopportare’ il peso delle critiche nel momento in cui faticava a raccogliere rimbalzi sotto i tabelloni. Detto questo, il Rookie Scale Contract determina quanto guadagna (e guadagnerà) Banchero da qui ai prossimi 4 anni. E stiamo parlando di cifre davvero alte.

Quanto guadagna Paolo Banchero: i suoi numeri

Paolo Banchero, grazie al già citato Rookie Scale Contract, guadagnerà la bellezza di 50 milioni di dollari. Inoltre, Orlando potrebbe anche sfruttare la Qualifying offer per la stagione 2026 da circa 20 milioni di dollari che porterebbe il totalone a quota 70. Cifre irreali che l’italoamericano ‘rischia’ di portarsi a casa in sole 5 stagioni in NBA. Evidenziamo, poi, che il terzo e quarto anno sono in realtà sotto club option. Solo qualcosa di clamoroso potrebbe obbligare Orlando a non rivalersi della opzione a loro disposizione.

Solo in questo primo anno di contratto, Banchero – secondo quanto riporta un’analisi di BetwayInsider – è già da considerarsi il quinto italiano più “ricco” in NBA.

Contratto Paolo Banchero

Stagione Età Salario 2022-23 20 $11,055,120 2023-24 21 $11,608,080 2024-25 22 $12,160,800* 2025-26 23 $15,334,769* 2026 24 RFA (QO)

*Club Option

La sua prima annata nella Lega è andata bene, almeno dal punto di vista individuale: il suo score personale parla di una media da 20 punti ad allacciata di scarpe, conditi da 6.9 rimbalzi e 3.7 assist. Da migliorare la sua selezione di tiro, poiché ha chiuso l’annata con una % realizzativa del 42.7%, che scende al 29.8% da dietro l’arco. Miglioramenti possibili anche dalla linea della carità: ad oggi, l’ala grande viaggia con il 73.8%. In realtà non male per un lungo versatile di questo tipo.

Paolo Banchero giocherà per l’Italia ai mondiali 2023?

Da ormai un anno si parla della possibile partecipazione di Banchero ai mondiali di pallacanestro 2023. In questo senso, il giocatore ha confuso le idee di tanti confessando prima il suo desiderio di giocare con la maglia della Nazionale italiana, poi ritrattando su tutto e predicando calma. Vuole rifletterci attentamente, probabilmente anche per non ‘intaccare’ un potenziale ruolo da protagonista con Team USA. E si sa, il bacino di utenza degli Stati Uniti – in termini di sponsor (e quindi soldi, ndr) – è decisamente diverso rispetto a quello italiano.

Banchero in azzurro è una suggestione comunque di alto livello: sarebbe certamente la stella dell’Italia del prossimo futuro, vista anche l’età che avanza per Danilo Gallinari. Coach Pozzecco è alla ricerca di una nuova stella e lui rappresenterebbe il profilo perfetto. Nel frattempo anche Gianni Petrucci – capo federazione – ha espresso un suo parere rispetto alla decisione che dovrà prima o poi svelare lo stesso Banchero:

“Banchero in Nazionale? Non posso dire né sì né no, c’è una speranza ma non sono in grado di promettere nulla, la kermesse iridata è un obiettivo importante che per l’Italbasket significa Olimpiadi”

Ai posteri l’ardua sentenza.

Leggi Anche:

NBA, Paolo Banchero domina a Washington: 30 punti e vittoria per Orlando

NBA, non basta Banchero ai Magic: Memphis ottiene la settima vittoria consecutiva

NBA, Fontecchio vince il derby contro Banchero