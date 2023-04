NBA, i Washington Wizards licenziano il GM Tommy Sheppard

Il 15 aprile sono finalmente iniziati i Playoff NBA, ma per le squadre che non sono riuscite a conquistare un posto al sole è ufficialmente iniziata la offseason.

I Washington Wizards, che hanno chiuso la stagione al 12esimo posto della Eastern Conference con il record di 35-47, non fanno eccezione e già hanno iniziato a pensare alla prossima stagione.

Infatti, è notizia delle ultime ore che la squadra della Capitale degli Stati Uniti ha licenziato il GM Tommy Sheppard.

Sheppard è entrato a far parte della franchigia capitolina nel 2003 ed è diventato general manager nel 2019, a seguito del licenziamento di Ernie Grunfeld.

Nelle quattro stagioni con Sheppard al timone, gli Wizards sono riusciti a conquistare i Playoff in una sola occasione.

Il proprietario dei Washington Wizards Ted Leonsis ha dichiarato le motivazioni del licenziamento con una nota:

“La mancata partecipazione ai playoff nelle ultime due stagioni è stata molto deludente per la nostra organizzazione e per i nostri tifosi”.

I Washington Wizards non hanno ancora intrapreso conversazioni ma secondo alcune fonti sarebbero interessati a Masai Ujiri dei Toronto Raptors, Tim Connelly dei Minnesota Timberwolves e Trajan Langdon dei New Orleans Pelicans.

Ujiri non ha mai mostrato alcun interesse a lasciare Toronto ed ha sempre rifiutato le offerte arrivate negli scorsi anni.

Connelly invece ha già lavorato con il front office dei Wizards, è ai Minnesota Timberwolves da una sola stagione e non sembrerebbe disposto a cambiare squadra un’altra volta.

Langdon infine è considerato un astro nascente nel mondo dirigenziale NBA ed è diventato il braccio destro fidato di David Griffin dopo aver avuto un ruolo chiave nella trade che ha portato Anthony Davis ai Los Angeles Lakers.

Official: Tommy Sheppard relieved of his duties as General Manager and President.https://t.co/ljtLsF9Msx

— Washington Wizards (@WashWizards) April 19, 2023