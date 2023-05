Mercato NBA, Dillon Brooks resterà a Memphis? Il GM Grizzlies prende tempo

Non è facile né tantomeno consigliabile fare valutazioni sul medio lungo periodo a seguito di un’eliminazione al primo turno dei Playoff NBA. Lo capiscono bene a Memphis, dove la delusione per l’uscita dalla di scena contro i Los Angeles Lakers è ancora fresca. Zach Kleiman, GM della squadra, sa che ogni estate porta con sé decisioni delicate e quest’offseason non fa eccezione per i Grizzlies.

Brooks-Memphis, trattative non adesso

Dillon Brooks, sarà free agent in estate, ad esempio. Per quanto le sue dichiarazioni, con il senno di poi, si siano rivelate un boomerang, è evidente come la sua sfrontatezza in campo e fuori sia diventata un po’ una cifra degli stessi Grizzlies. A precisa domanda sul futuro, le reazioni di giocatore e dirigenza raccontano molto dello stato delle cose. Se Brooks si è mostrato possibilista su una permanenza, di altro avviso proprio Kleiman, apparso più abbottonato sul tema:

“Ci sono stati senza dubbio alcuni elementi di distrazione autogenerati in questa serie e lungo il percorso. Il prossimo anno terremo un approccio diverso. Brooks? Lo contatterò un altro giorno. Nulla su cui possa commentare, al momento.”

Brooks proprio in queste ore è stato multato dalla lega (25.000 dollari) per la mancata partecipazione a un paio di conferenze stampa nel corso della serie di primo turno Playoff, dopo Gara 4 e Gara 6.

