NBA, i Bucks pareggiano la serie contro Miami nonostante l’assenza di Antetokounmpo

I Milwaukee Bucks vincono Gara 2 contro i Miami Heat nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo e lo fanno grazie al collettivo.

Senza il loro miglior giocatore la squadra di coach Budenholzer, infatti, manda in doppia cifra 7 giocatori di cui 6 oltre i 15 punti segnati.

Bucks che sono riusciti a compensare all’assenza del fuoriclasse greco con una prestazione offensiva da record:

Il miglior realizzatore di serata per i padroni di casa è Brook Lopez che chiude con 25 punti, coadiuvato alla perfezione dai 24 punti e 11 passaggi vincenti di Jrue Holiday, dai 16 punti di Grayson Allen, dalla doppia doppia da 13 punti e 15 rimbalzi di Portis e dai 39 punti combinati in uscita dalla panchina di Pat Connaughton e Joe Ingles (11/16 da dietro l’arco complessivo).

Khris Middleton chiude con 16 punti, 6 rimbalzi e 7 assist tirando 6/16 dal campo e commenta in questo modo il grande lavoro fatto dalla squadra di Budenholzer per sopperire all’assenza di Antetokounmpo:

“Ci vuole tutta la squadra per vincere certe partite, penso che tu l’abbia visto stasera. Non è stato solo un ragazzo a guidarci alla vittoria. Molte persone si aspettavano che io o Jrue ci potessimo caricare tutto l’attacco sulle spalle in assenza di Giannis, ma quello che fa, non possiamo eguagliarlo. Dobbiamo farlo insieme.”