Mike Brown vince il premio di Coach of the Year: l’allenatore di Sacramento è il primo nella storia NBA a essere votato all’unanimità, portandosi così a casa l’ambito riconoscimento. Dietro di lui Mark Daigneault di OKC, terzo posto invece per l’allenatore dei Celtics Joe Mazzulla.

Sacramento's Mike Brown has won the 2023 Coach of the Year 👑 He's the first coach in NBA history to win the award unanimously.@SacramentoKings | #BeamTeam 🟣🔦 pic.twitter.com/DNGUeW9pvy — The Athletic (@TheAthletic) April 19, 2023

Mike Brown: “Onorato per questo riconoscimento”

Per Mike Brown si tratta del secondo Coach of the Year della carriera, dopo quello nella stagione 2008-2009 alla guida dei Cavaliers. È il primo allenatore nella storia NBA a vincere il premio dopo essere stato votato all’unanimità, un riconoscimento arrivato visto l’ottimo lavoro svolto in questi mesi, culminato con l’ottimo rendimento ai Playoff dei Kings.

Una stagione fin qui memorabile che, come Mike Brown spiega nell’intervista post premiazione, è merito dei suoi ragazzi:

“All’inizio della stagione dovevo capire quali fossero i punti di forza dei miei giocatori e lavorare per sfruttarli al meglio: loro mi hanno aiutato e ora eccoci qui. Coach of the Year? Sono onorato, questi riconoscimenti non arrivano spesso”

Questa notte i Sacramento Kings affronteranno i Golden State Warriors in Gara 3: gli uomini di Brown cercheranno di portarsi sul 3-0 e, per farlo, potranno contare anche su Domantas Sabonis. Il giocatore era stato colpito duro da Draymond Green ma, fortunatamente, non ha riportato gravi problemi fisici.

Leggi anche:

NBA, scintille tra LeBron James e Dillon Brooks

NBA Draft: obbligatoria partecipazione alla Combine per l’eleggibilità, dal 2024