Playoff NBA 2025, calendario e tabellone: le partite in programma

La stagione regolare si è conclusa con un’ultima giornata di 15 partite e un’incredibile suspense ad Ovest. Prima dell’inizio dei Playoff, è il momento del “play-in”, il turno d’accesso dei play-off che ha conquistato tutti fin dalla sua introduzione nel 2020. L’inizio è programmato per martedì notte. Per quanto riguarda i Playoff veri e propri, la prima partita in programma si giocherà sabato 19 aprile con Pacers-Bucks (ore 19:00). A seguire Nuggets-Clippers (21:30), Knicks-Pistons (mezzanotte) e Lakers-Wolves (ore 2:30).

Il calendario dei play-in 2025

MARTEDÌ 15 APRILE

Magic – Hawks (1:30 del mattino, notte tra martedì e mercoledì)

Warriors – Grizzlies (04:00)

MERCOLEDÌ 16 APRILE

Bulls – Heat (1:30)

Kings – Mavericks (4:00)

VENERDÌ 18 APRILE

Perdente Magic – Hawks / vincitore Bulls – Heat

Perdente Warriors – Grizzlies / vincitore Kings – Mavericks

NBA Playoff 2025: il tabellone completo

EAST CONFERENCE

(1) Cleveland – (8) vincitore del match di venerdì

(2) Boston – (7) vincitore di Magic-Hawks

(3) New York – (6) Detroit

(4) Indiana – (5) Milwaukee

WEST CONFERENCE

(1) OKC – (8) vincitore del match di venerdì

(2) Houston – (7) vincitore di Warriors-Grizzlies

(3) LA Lakers – (6) Minnesota

(4) Denver – (5) LA Clippers

