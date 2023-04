I Memphis Grizzlies vincono nella notte e pareggiano la serie contro i Lakers: una partita tesa dove salta agli occhi il battibecco tra LeBron James e Dillon Brooks, con il difensore di Memphis che non le manda a dire al fenomeno gialloviola.

LeBron James and Dillon Brooks exchanged some words after James hit a fadeaway over him 🍿 🎥 @NBAonTNT | H/T @ActionNetwork pic.twitter.com/R9Snu9G69e — The Athletic (@TheAthletic) April 20, 2023

Dillon Brooks: “LeBron? Non rispetto nessuno finché non mi segna 40 punti”

Senza Ja Morant Memphis si affida ai singoli della squadra, con Xavier Tilman che chiude con 22 punti e 13 rimbalzi all’attivo, seguito dai 18 di Jackson Jr. e i 17 punti di Bane.

In casa Lakers è il solito LeBron che prova a trascinare la squadra, ma i suoi 28 punti e 12 rimbalzi non evitano ai gialloviola la sconfitta. James si è reso protagonista anche di un battibecco con Dillon Brooks, difensore divenuto ormai famoso per il trash talking.

Nel post partita Brooks spiega l’alterco con King James:

“Mi aspettavo che facesse quella giocata, vedevo che voleva dirmi qualcosa dopo il mio quarto fallo ma doveva farlo prima: io non ho paura, colpisco gli orsi come lui e non ho nessun problema a farlo. Lui è vecchio, non mi interessa cosa dice, capite cosa intendo? Non porto rispetto a nessuno finché non mi segna 40 punti in faccia”

Dillon Brooks had some postgame comments about his altercation with LeBron James in Game 2 👀 Lakers-Grizzlies Game 3 on Saturday. pic.twitter.com/XQvhxdcenw — The Athletic (@TheAthletic) April 20, 2023

LeBron James non si è espresso sulla diatriba con Dillon Brooks, limitandosi semplicemente ad analizzare la partita:

“Anche senza Morant resta una squadra pericolosa, per questo non abbiamo cambiato atteggiamento, non perdono un colpo e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Gioca Ja? È pericoloso, non gioca? C’è Tyrus che ci mette in difficoltà e così tutti gli altri”

Appuntamento a Gara 3 sabato notte alla Crypto.com Arena di Los Angeles.

