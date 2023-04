I Philadelphia 76ers vincono anche Gara 2 del primo turno Playoff contro i Brooklyn Nets: i protagonisti della serata sono Tyrese Maxey – 33 punti con sei triple -, Joel Embiid con la sua doppia doppia da 20 punti e 19 rimbalzi e Tobias Harris, anche lui autore di 20 punti.

Una vittoria sudata per i 76ers arrivata nella ripresa, quando Philly è riuscita a indirizzare la partita a proprio favore. Il top scorer della squadra è Tyrese Maxey, visti i suoi 33 tiri dove spiccano ben sei triple. Queste le sue parole nel post partita:

"I just wanna win, man."

Tyrese Maxey knew if the offense caught up to the defense tonight, the Sixers could pull this one out — and he was a huge part of that | @FultonBank pic.twitter.com/dSjDJFh4eX

