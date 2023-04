Brutta serata per i Golden State Warriors che perdono ancora contro i Kings con Draymond Green espulso: il numero 23, infatti, è stato allontanato dagli arbitri dopo aver calpestato Sabonis. Ora Sacramento conduce 0-2, gli Warriors devono invertire la rotta.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

Draymond Green espulso: “La mia gamba è stata trattenuta”

Draymond Green è stato espulso dopo aver dato a Sabonis un pestone sul petto quando mancavano poco meno di sette minuti alla fine della partita. Un episodio che ha mandato su tutte le furie i tifosi dei Kings e che, alla fine, è costato al numero 23 Warriors un flagrant e la conseguente espulsione.

Nel post partita il giocatore si giustifica così:

“Si è aggrappato alla mia gamba, trattenuta per la seconda volta in due partite: dovevo pur mettere il piede da qualche parte. Non sono così flessibile e non potevo evitarlo, ma la mia gamba era stata trattenuta. John Gamble e Zach Zarba hanno visto la scena ma non sono intervenuti, a quanto pare è permesso aggrapparsi alle caviglie: mi hanno espulso perché ho pestato troppo forte”

Draymond Green on his Game 2 ejection pic.twitter.com/MYZpnobxiK — NBA TV (@NBATV) April 18, 2023

Sull’argomento è tornato anche Domantas Sabonis, colui che ha subìto il pestone da Green:

“Stavamo lottando per un rimbalzo, siamo caduti l’uno sull’altro ma sono cose che succedono, è il basket. Ora dobbiamo pensare alla partita successiva”

Sabonis si è sottoposto a una risonanza magnetica per vedere eventuali fratture. Al momento dell’espulsione Draymond Green si è reso protagonista di uno scambio di battute con i tifosi di Sacramento, rendendo l’atmosfera ancora più calda:

“Mi stavo solo divertendo, giocare in un ambiente così mi piace”

Draymond Green interacts with Kings fans as he was ejected. (via ben.golliver/IG) pic.twitter.com/vRYyJ1AUda — SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2023

