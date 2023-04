NBA, ottimismo sul rientro di Giannis già in Gara 2

Gara 1 è ormai andata, ma a Milwaukee sembra stia già tornando il sorriso. Secondo quanto riportato da Shams Charania, insider NBA per The Athletic, i Bucks sono ottimisti sul problema alla schiena di Giannis Antetokounmpo, e puntano ad averlo in campo già nella prossima sfida della serie.

There is optimism surrounding Bucks star Giannis Antetokounmpo (back) availability for Game 2 vs. Miami on Wednesday, sources say. From Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/E6GpFdxjaC — Shams Charania (@ShamsCharania) April 17, 2023

L’MVP delle Finals del 2021 aveva fatto una brutta caduta nella prima partita della serie contro Miami, e l’infortunio alla schiena lo aveva costretto a lasciare il campo. Senza di lui i Milwaukee Bucks hanno faticato in entrambe le metà campo, e gli Heat hanno chiuso con una vittoria in trasferta. L’assenza di Giannis si è fatta ovviamente sentire, e non sono bastati i 33 punti di Middleton e i 21 di Bobby Portis in uscita dalla panchina.

Dopo la sconfitta nella prima partita, i Bucks possono però già pensare di rifarsi in Gara 2. Il secondo impegno della serie verrà giocato sempre al Fiserv Forum di Milwaukee, e dopo le due squadre si trasferiranno a Miami. I biancoverdi, già campioni due anni fa, sono entrati nei Playoff con l’obiettivo di vincere nuovamente l’anello. Hanno chiuso la regular season con il miglior record della lega, e la leadership di Giannis li pone tra i grandi favoriti.

Proprio per questo, la possibilità di ritrovare subito Antetokounmpo è una notizia che fa felici i tifosi, ma anche la franchigia. In questa stagione il greco ha viaggiato a 31.1 punti, 11.8 rimbalzi e 5.7 assist e ha tenuto una percentuale del 55.3 dal campo. Grazie ai numeri e agli ottimi risultati è stato nuovamente inserito nella lista di tre nomi per il premio di MVP. E anche se i pronostici dicono che sarà premiato Embiid, Giannis è ormai il più forte giocatore della NBA, e i suoi Bucks hanno come obiettivo il prossimo titolo.

