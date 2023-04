NBA, infortunio per Tyler Herro: si frattura la mano. Out per 4-6 settimane

Gara 1 tra Milwaukee e Miami si è chiusa con due infortuni di rilievo: oltre a quello di Giannis Antetokounmpo, botta forte alla schiena, è toccato anche a Tyler Herro dover lasciare i compagni durante il match. Poco prima dell’intervallo, la guardia degli Heat si è purtroppo procurata la frattura della mano destra, in tuffo per recuperare una palla persa, davanti a Grayson Allen.

Nonostante il dolore, Herro è rimasto in campo per qualche secondo, tentando anche un tiro da 3 punti (sbagliato). I raggi X successivi hanno confermato le fratture del dito medio e dell’anulare della mano destra. I tempi di recupero sono una condanna: il giocatore dovrà stare fuori dalle quattro alle sei settimane. Nella migliore delle ipotesi, tornerà per un’eventuale finale di Conference.

Nella sua quarta stagione in NBA, Herro è stato una parte vitale dell’attacco di Miami in questa stagione, con una media di oltre 20 punti a partita e pari a Jimmy Butler per il più alto tasso di utilizzo della squadra. Queste le parole di Butler a fine match:

“Non si può spiegare a parole quello che Tyler è stato per la nostra squadra durante tutto l’anno, ma i ragazzi ora devono farsi avanti, sopperire alla sua assenza, incluso me stesso, incluso Bam [Adebayo] e chiunque Spo chiami in causa per portare un po’ di energia, tuffarsi sul parquet, ottenere una palla vagante o prendere un rimbalzo. Ora più che mai.”

