NBA, Mike Brey potrebbe unirsi allo staff degli Atlanta Hawks

Mike Brey, ex coach di Notre Dame, sembrerebbe in procinto di unirsi allo staff degli Atlanta Hawks. Lo riporta Adrian Wojnarowski, di ESPN.

Brey, che conosce Quin Snyder da trent’anni (essendo stato suo assistente a Duke), si è incontrato con la dirigenza degli Hawks a marzo. Al momento non è stato finalizzato alcun accordo, ed è probabile che si aspetterà la fine dei playoff per concludere.

Brey, arrivato a Notre Dame dopo esperienze a Duke e Delaware, è rimasto a South Bend per 23 anni. Alla guida dei Fighting Irish ha raggiunto un record di 483-280, portando la scuola a 13 tornei NCAA.

A marzo Brey aveva dichiarato a Pete Thamel, ESPN, di essere stato intervistato da South Florida per il posto di capo allenatore. Non avendo ricevuto il posto, Brey aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per sé (addirittura pensando a una carriera in televisione).

Adesso potrebbe ricongiungersi con l’amico Snyder, che a febbraio ha firmato un quinquennale con Atlanta. Attualmente gli Hawks, impegnati nei playoff della Eastern Conference, sono sotto 1-0 con i Boston Celtics (la gara 2 avrà luogo questa notte, ore 1:00 italiane).

