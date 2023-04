NBA Playoff, Julius Randle commenta lo stato di forma al rientro: “Ero stanco morto”

Julius Randle non giocava da oltre due settimane a causa di un problema alla caviglia sinistra. La sua presenza era stata in dubbio fino a poche ore prima di Gara 1, eppure nel finale si è fatto sentire, eccome. Autore di 19 punti, il numero 30 dei Knicks ha messo in ghiaccio il risultato favorevole per i suoi con un rimbalzo in attacco decisivo.

Julius Randle ritrova il sorriso dopo l’infortunio

La vittoria 101-97 conquistata nel primo atto della serie Playoff contro i Cleveland Cavaliers non fa dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. Randle, in campo per 34′, ha trovato però il modo di scherzarci su in conferenza stampa.

“Ogni giorno ho fatto significativi progressi. All’inizio non pensavo che sarei stato a posto, ma [è andata]. Mi avete visto esalare? Ero stanco, stanco morto, ma mi sono potuto affidare ai compagni JB [Jalen Brunson], Josh [Hart], tutti. Per questo siamo un grande gruppo, io faccio del mio meglio. Bella vittoria di squadra.”

