NBA Playoff Pool 2023: quanto si divideranno le squadre partecipanti

Partecipare ai Playoff NBA è anzitutto un onore e un privilegio per squadre e giocatori. Non va però dimenticato che, in virtù dei ricavi crescenti, fare strada nella postseason può portare anche un notevole ritorno economico. Il Playoff Pool, finanziato con gli incassi ‘del botteghino’ (cioè dalla vendita biglietti) viene poi redistribuito tra le 16 squadre qualificate. Secondo quanto riportato da AP la somma totale quest’anno sfiora i 27 milioni di dollari (26.969.000 per la precisione), con una crescita di 10 milioni rispetto alla scorsa annata.

Non un prize money, ma quasi: come viene diviso il Playoff Pool NBA

Ogni franchigia riceve un minimo di 402.493 per la partecipazione ai Playoff. I Bucks, titolari del miglior record della Eastern Conference e dell’intera NBA, hanno già riscosso 1.860.950 dollari. Qualora dovessero vincere il titolo, la quota si alzerebbe a 7.907.335.

