NBA Playoff 2023, Julius Randle prova il rientro per Gara 1 contro Cleveland

Julius Randle potrebbe tornare proprio al momento giusto per i New York Knicks. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore All-Star mira ad un ritorno in Gara 1 contro Cleveland, in programma a mezzanotte di sabato. Il lungo è attualmente ai box a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, ma secondo quanto riferito, Randle sta migliorando costantemente e testerà il piede infortunato prima di prendere una decisione su una sua eventuale presenza. I Knicks, nel frattempo, hanno comunicato che l’ex Lakers è ufficialmente questionable.

Julius Randle (sprained left ankle) is questionable for Game 1 at Cleveland. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) April 14, 2023

Randle è lontano dai parquet dallo scorso 29 marzo, quando si procurò una distorsione alla caviglia a causa di un contatto con il piede di Bam Adebayo durante una partita contro i Miami Heat. I Knicks hanno annunciato il giorno successivo che Randle sarebbe stato rivalutato in due settimane, ponendo effettivamente fine alla sua stagione regolare e mettendo in discussione la sua disponibilità al primo turno.

Here’s how Julius Randle hurt his ankle. Bam Adebayo gives him no room to land. pic.twitter.com/p9fg8Ema0k — KnicksMuse (@KnicksMuse) March 30, 2023

Nella cinque partite senza Randle, i Knicks hanno registrato un record di 3-2 – inclusa una vittoria per 130-116 sui Cavaliers. In 77 partite giocate in questa stagione, Randle ha registrato una media di 25.1 punti ad allacciata di scarpe, tirando con il 45.9% dal campo (34.3% da 3 punti), insieme a 10 rimbalzi e 4.1 assist. Attualmente è all’interno del suo primo anno di un contratto quadriennale da 117 milioni di dollari complessivi.

