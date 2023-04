Paul Pierce e l’uscita in sedia a rotelle alle NBA Finals: “Cagato in testa ai Lakers”

I problemi intestinali di Paul Pierce in Gara 1 delle NBA Finals 2008 fanno parte delle leggende metropolitane NBA e rappresentano una delle teorie del complotto più celebri e cavalcate della storia della lega.

The Truth, recentemente ospite del podcast IAMATHLETE, è tornato sul Weelchair Game con un tono ironico di chi ripercorre un episodio divertente della carriera. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

“Non dovevo cag***, dai diciamo la verità. Misi un tutore e mi dissi ‘Sono le NBA Finals su, non mi importa del dolore, tornerò in campo. Ho cagato in testa ai Lakers, è l’unica cosa che ho fatto.”