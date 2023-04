NBA Playoff, debutto da sogno per De’Aaron Fox e i Kings: “Ok 38 punti, passo avanti in difesa”

Light the beam, anche ai Playoff. Si accende un fascio di luce viola sul Golden 1 Center di Sacramento dopo Gara 1 del primo turno Playoff 2023. I Kings si regalano la prima vittoria della postseason con il contributo decisivo di De’Aaron Fox e Malik Monk. Entrambi al debutto in postseason, i due ex Wildcats di Kentucky hanno fatto registrare numeri da record: 38 punti per Fox, seconda prestazione all-time per un esordiente ai Playoff; Monk, autore di 32 punti, ha invece stabilito un nuovo primato per una riserva alla prima presenza in postseason.

Kings sugli scudi, Warriors KO in Gara 1

Le sensazioni di Fox dopo il debutto Playoff:

“Ovviamente tutti vogliamo avere la possibilità di esprimerci al meglio. Io volevo vedere quanto fosse diverso il gioco, quanto fisico fosse. Nel primo tempo ero non dico scioccato, ma mi ci è voluto del tempo per adattarmi. Lui, [Malik Monk, al suo fianco in conferenza stampa ndr.] ha fatto un eccellente lavoro prendendo le redini nella prima metà di gara. […] Il suo gioco è fatto per un palcoscenico del genere. Nel quarto periodo e a fine gara il minimo che potessi fare era credere in me stesso. Ho la fiducia dei compagni. […] Sappiamo che non è mai una questione personale. Quando alcuni ragazzi se la prendono con te perché sono consapevoli di ciò di cui sei capace, sai che lo fanno per il tuo bene. Non c’è molto di più da desiderare come giocatore.”

Sia Fox sia Monk, in tempi diversi, individuano un momento chiave nella crescita dei Kings. Il click, la scintilla che ha fatto scattare qualcosa:

“Direi dal mercato estivo, e tornando un po’ indietro alla Deadline dello scorso anno. […] Visto il roster che stavamo costruendo, pensavo che avremmo fatto bene.” “Dal mio arrivo qui sapevo che avevamo una grande chance, siamo passati sotto silenzio. Sono venuto qui per svegliare le persone. Dovevamo solo stare assieme. Non ci facciamo mai abbattere. Non vedo l’ora di giocare di nuovo lunedì.”

