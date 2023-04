Lakers, ecco Tristan Thompson ed Harrison per tentare l’aggancio Playoff NBA

I Los Angeles Lakers hanno raddrizzato in pochi mesi una stagione che sembrava destinata a chiudersi senza appello prima di metà aprile. Tutto ancora in gioco, per le posizioni dalla 5 alla 10 nella Western Conference con una partita rimasta da giocare. Per i gialloviola la differenza tra un eventuale sesto od ottavo posto in graduatoria è sostanziale: accesso diretto alla postseason o spareggio Play-in.

Le combinazioni sono diverse e il tiebreaker sorride a LeBron James e compagni in caso di arrivo a pari record con Golden State e New Orleans. In questo rimescolamento di carte ancora possibile, si inseriscono anche un paio di operazioni “minori” di riassetto del roster.

Mercato NBA, due pedine per i Lakers

Secondo quanto riportato da Dave McMenamin di ESPN, infatti, i Lakers si preparano ad accogliere la guardia Shaquille Harrison e un veterano NBA come Tristan Thompson.

Harrison, già a contatto con l’ambiente di L.A. in occasione del training camp dello scorso autunno, ha disputato cinque partite con la maglia dei Portland Trail Blazers dal 31 marzo ad oggi. Thompson, che proprio a marzo aveva sostenuto un workout con i Lakers, ritroverà in California l’ex compagno LeBron James.

