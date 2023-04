Indagine NBA dopo quanto accaduto in Mavericks-Bulls

Senza particolare malizia, noi per primi avevamo definito “curioso” il report infortuni presentato dai Dallas Mavericks a poche ore dalla sfida giocata contro i Chicago Bulls nella notte italiana tra venerdì 7 e sabato 8 aprile. La stessa NBA, per bocca del portavoce Mike Bass, si riserva di condurre ora un’indagine volta ad approfondire le scelte quantomeno singolari nella gestione di rotazione e minutaggio operate da Jason Kidd e staff.

Gli occhi della NBA su Mavericks-Bulls

Le parole di Bass lasciano intendere che dagli uffici di New York stia per arrivare, se già non è giunta, più di una tirata d’orecchie:

“La NBA ha avviato un’indagine su fatti e circostanze connessi alla condotta di gara e dei Mavericks e alle scelte relative al roster per la gara tra Mavericks e Bulls della notte scorsa, approfondendo altresì le ragioni di tali azioni.”

La sconfitta, superfluo forse ricordarlo, ha estromesso Luka Doncic e compagni dalla corsa Playoff. Nessuna delle tre rappresentanti texane nella lega, né Mavericks, appunto, né Spurs, né Rockets, prenderà parte alla postseason: un fatto che non ha precedenti nella storia NBA.

