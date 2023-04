NBA, Jaylen Brown si infortuna mentre fa giardinaggio: 5 punti di sutura alla mano

La stella dei Boston Celtics termina così la sua regular season: salterà l’ultima partita contro Atlanta, ma ci sarà con tutta probabilità per i Playoff.

La storia dell’infortunio sembra uscire veramente da una barzelletta: la guardia di Boston si è tagliata la mano raccogliendo un vaso di vetro rotto inavvertitamente mentre faceva giardinaggio.

Notizia che non ha di certo fatto felice la dirigenza dei Celtics, e ancor meno Brown: ieri ha ricevuto ben 5 punti di sutura alla mano destra.

Jaylen Brown received five stitches after cutting his right hand 😳

(h/t @JaredWeissNBA) pic.twitter.com/rJuojrFn0R

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 8, 2023